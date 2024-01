Fasnet in Albstadt: OB kommentiert Umzug durch Ebingen

Hier malocht der Chef: Vor einem Jahr hatte Roland Tralmer im Wahlkampf noch einen Nebenschauplatz – den Wagen in der Grüngrabenstraße – gewählt, diesmal war der Oberbürgermeister beim Fasnetsumzug auf dem Hauptwagen – und kommentierte.

Abwechselnd mit Anton Blau, dem Präsidenten des Alb-Lauchert-Narrenrings, und Patrick Ferrari, dem Zunftmeister des Narrenzunft Schlossbergturm, hat Oberbürgermeister Roland Tralmer am Sonntag den Fasnetsumzug durch die Innenstadt kommentiert, bei dem 43 Zünfte und Gruppen von der Grüngrabenstraße, die Schütte hinauf, über die Obere Vorstadt und die Marktstraße zurück zur Grüngrabenstraße und von dort zu Festhalle zogen.

Mehr als 1000 Hästräger dürften zusammengekommen sein, und zwar vom jüngsten Narrensamen im Kinderwagen bis zu den betagten, erfahrenen Hästrägern – eine Hexe war gar mit dem Rollator in der abschüssigen Marktstraße unterwegs. Übt sie schon für das Bobbycar-Rennen?

Lesen Sie auch

Ein Paradies für Flora und Fauna

Überhaupt war der Umzug inklusiv: Unter den Hästrägern waren Kinder mit Down-Syndrom und eine Hexe im Rolli. Wildgewordene Bären und Teufel rannten – teils in bunten Rauch gehüllt – auf die Kinder ganz vorne in den Zuschauerreihen zu und jagten ihnen einen gehörigen Schrecken ein, ehe sie dann doch Bonbons zückten und sie brav überreichten. Andere warfen mit Konfetti um sich, auf dass die Staubsauger der Zuschauer noch wochenlang zu tun bekommen.

Besonders fleißig waren die menschlichen Pyramidenbauer: Alle Nase lang stapelten sich Hexen übereinander und ernteten begeisterten Applaus vom Publikum, das den Umzug in vollen Zügen genoss: Die Sonne lachte, allzu kalt war’s auch nicht, und an den zahlreichen Verpflegungsständen lockten Glühwein, Kinderpunsch und heiße Leckereien dazu, sich aufzuwärmen und zu stärken.

Krafttankstellen und Ordner auf Zack

Viel Kraft brauchten vor allem die Peitschenschwinger, für welche die Ordner in leuchtenden Westen stets genug Platz schufen, damit keiner das scharfe Ende ins Gesicht bekam. Überhaupt waren die Ordner auf Zack und das Schlimmste, was den Zuschauern passieren konnte, eine allzu heftige Umarmung eines haarigen Gesellen oder einer langnasigen Hexe, ein fetter Stempel im Gesicht oder ein halbes Pfund Konfetti in den Fasnetsklamotten.

Unter den Kostümen fanden sich auffallend viele Blumenmotive und viele putzige Tierkostüme. Flora und Fauna fühlen sich in Albstadt mit seinen vielen Naturschutzgebieten bekanntlich besonders wohl.

Nach gut anderthalb Stunden passierten die „Schnorch-Hex und die Rächer“ als Endstück des Gaudiwurms die Zuschauer, die sich danach in den Gasthäusern und der Festhalle verteilten, um noch ein bisschen weiterzufeiern.