1 Bunt, vielfältig und fantasievoll: Impressionen von der Eröffnung der Ortenauer Puppen-Parade 2023 in Lahr Foto: /WENDLING

Tiere, Menschen, Sensationen – unter diesem Motto startete am Samstag die Ortenauer Puppen-Parade in Lahr. Viele weitere Veranstaltungen werden folgen – in insgesamt zwölf Kommunen. Das fröhliche Spektakel für Jung und Alt ist aus dem Kalender des Landkreises längst nicht mehr wegzudenken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











LAHR. „Wir haben herrlichen Sonnenschein, es ist zwar noch etwas kalt, doch es wird richtig toll, das kann ich euch versprechen“, mit diesen Worten eröffnete OB Markus Ibert die diesjährige Puppen-Parade auf dem Museumsplatz vor reichlich Publikum aus Jung und Alt. Ibert dankte Christof Fischer-Rimpf von der Arbeitsgruppe der Puppen-Parade sowie Jürgen Riexinger, Vorstandsvorsitzender, und Klaus Bühler, beide von der Sparkasse Offenburg/Ortenau, die das Spektakel mir ihrer Regionalstiftung finanziell unterstützt. In Lahr hatte die Parade 1999 ihren Anfang genommen, seit 2012 ist sie in der ganzen Ortenau vertreten – in insgesamt zwölf Kommunen. Neben Lahr sind es Achern, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Kehl, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Rust, Willstätt und Zell.

Vom 11. März bis zum 2. April gesellt sich der Kasper zu den Bremer Stadtmusikanten, ein Wurm freundet sich mit einem älteren Herrn an, ein Pinguin und ein Tapir erleben gemeinsam ein Abenteuer. Auf den Figurentheaterbühnen gibt es praktisch nichts, was es nicht gibt. Die Inszenierungen mit ihrer Fantasie und der Vielfalt der Spielformen, vom Maskenspiel bis zur Marionette, zeichnen das Programm der diesjährigen Puppen-Parade aus. Es richtet sich an Kinder ab drei Jahren und Erwachsene gleichermaßen.

Jung und Alt werden ihren Spaß in dieser Zeit haben, wenn zum Beispiel in Oberkirch aus dem Bauch gesungen wird und das Theater Eurodistrikt Baden-Alsace erstmals mit einer eigenen Inszenierung dabei ist. In Lahr sorgte am Samstag „Oniversum“ aus Freiburg mit dem Drachen Onil, der mit seinem Kostüm in leuchtenden Farben durch die Marktstraße lief; flankiert von mehreren Hundert Besuchern der Parade. Onil sorgte für Staunen bei Groß und Klein, während er den Abfall von der Straße fraß und zur Überraschung aller sogar ein Ei legte.

Der Kiepenkasper mit Uwe Spillmann (Sibbesse) unterhielt gleich mit vier abenteuerlichen Geschichten auf dem Marktplatz: „Die Reise zur Pirateninsel“, „Die drei Zauberfedern“, „Der Schneemann ist ein armer Tropf“, „Graf Pomme de Terre, der Raubritter“. Kerstin Röhn vom Theater Laku Paka (Kaufungen) erzählte das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ auf dem Museumsplatz. Das Theater Knuth (Holzheim) ließ auf dem Urteilsplatz gleich 23 Ritter ihre Mutproben bestehen. Sie wollten alle um die Hand von „Prinzessin Piparella“ anhalten. Auf dem Schloßplatz bot das Lahrer Kinder- und Jugendbüro eine „Puppenbauwerkstatt“ an. Mit ein wenig Holz, Stoffresten, Farbe und Wolle wurde die Fantasie von Kindern und ihren Eltern angeregt. Als Belohnung für die Ausdauer der Familien konnten die selbstgefertigten Handpuppen mitgenommen werden.

Alle Open-Air-Veranstaltungen erfreuten sich einer großen Besucherschar. Nicht nur die kleinen Kinder waren sehr angetan, auch die Erwachsenen ließen sich von dem Bann der Puppenbühnen einnehmen. Das erste Gastspiel der Parade dieses Jahr in Lahr wurde mit dem „Kasperblues – Liebe, Schnaps und Rebellion“ vom Puppentheater Gugelhupf aus Gernsbach im Schlachthof beendet.

Weitere Termine in Lahr

Sonntag, 19. März, 11 und 15 Uhr: „Michel in der Suppenschüssel“, Figurentheater Berta & Co., im Schlachthof

Dienstag, 21. März, 10.30 Uhr und 15 Uhr: „Die Bremer Stadtmusikanten“, Marionettentheater Bille, im Haus zum Pflug

Freitag, 24. März, 20 Uhr: „Milonga Fatal“, FAB-Theater und Tango Si, Stiftsschaffneikeller

Montag, 27. März, 15 Uhr: „Der Froschkönig“, Blaue Märchenbühne, Pflugsaal

Donnerstag, 30. März, 10.30 Uhr und 15 Uhr: „Aladin und die Wunderlampe“, Hohenloher Figurentheater, Schlachthof

Freitag, 31. März, 9 Uhr und 10.30 Uhr: „Der goldene Vogel“, Theater Maskara Moise Schmidt, Stiftsschaffneikeller;

20 Uhr: , „Das kalte Herz“ Hohenloher Figurentheater, Schlachthof