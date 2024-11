1 Am Friedrichsplatz bietet sich ein neues Bild. Foto: Otto

Wer durch die Rottweiler Innenstadt geht, sieht ungewohnte Dinge.









der Herbst uns in diesen Tagen mit einer herrlichen Farbenpracht erfreut, ist nicht überraschend. Am Friedrichsplatz allerdings hält man beim Anblick von buntem Herbstlaub erst einmal verdutzt inne. Das gab es doch bisher an dieser Stelle nicht? In der Tat ein ungewohntes Bild, schließlich galt bis vor einiger Zeit die Maxime, dass die historischen Fassaden nicht von Bäumen verdeckt werden sollten.