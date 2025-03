Umzug in Nußbach Weshalb die Trachtenkapelle ein Grillwurst-Kostüm trägt

Die Sonne schien am Fasnetsonntag beim Umzug in Nußbach – und das war gut so. Denn all die Arbeit für die Kostüme, die hier zu sehen war, kam so bestens zur Geltung. Bunt, fröhlich und herzerfrischend präsentierten sich die Narren.