1 Die Band Stausee-Echo (von links): Michael Dengler, Jürgen Heine, Christine Müller, Norbert Straub und Gerhard Dotter Foto: Andreas Trenkle

In Linach hält jedes Jahr am Fasnetfreitag die närrische Zeit Einzug. Sie begann auch diesmal mit einem Umzug vom Schulhaus zum Gemeindehaus. Anschließend gab es dort ein närrisches Programm, welches am Nachmittag von den Kindern gestaltet wird. Durch das Programm führte Roswitha Straub.