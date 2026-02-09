Bunter Abend in Empfingen: „Fasnet hausgemacht“ – ein Erfolgsrezept

Die zwei am Gartenzaun begrüßten, das Hofballett tanzte und „Empfi TV“ ging auf Sendung: Bunter Abend in Empfingen.
Wie immer auf der Erfolgsspur – die Empfinger Narrenzunft. Ihr traditioneller Bunter Abend, dieses Jahr zum 71. Mal nach der altbewährten Methode „Marke Eigenbau“ inszeniert, lockte wieder viele Gäste in den närrisch dekorierten Empfinger Narrentempel. Nach dem Einzug des Empfinger Narrenrats, begleitet von den närrischen Traditionsfiguren wie Schantle, Hexen und Hofballett, gab es die traditionelle Begrüßung am Gartenzäunle mit Andreas Seifer und Willi Brindle.