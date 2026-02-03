Bunter Abend in Boll: Zum Abschied werden ein paar Lachtränen verdrückt

Nach über 50 Jahren präsentierte der Musikverein Boll einen letzten, überaus gelungenen Bunten Abend.
Es war noch ein letzter, großer Verabschiedungsabend vom Publikum, der Moderation und von bekannten, wie beliebten Figuren, Akteurinnen und Akteuren. Am Samstag veranstaltete der Musikverein Boll nach über 50 Jahren seinen letzten Bunten Abend und Fasnetsball. Diesen rundete aber ein umso gelungeneres Programm ab. Den schwungvollen Auftakt bescherten der gut gefüllten Festhalle dabei die Schnorchel-Huaschter. Mit allerbester Fasnetsmusik direkt vom Instrument rissen sie die Gäste von den Stühlen und mit zum Schunkeln und Singen.