1 Die Wallburger Wieber rührten einen Hexentrank für Bürgermeister und Ortsvorsteher an. Foto: Decoux

Bei ihrem „Bunten Abend“ durfte sich die Wallburger Narrenzunft Wilde Christen am Fasnachtssamstag über eine volle Halle freuen. Die Akteure erhielten für ihre Leistung viel Applaus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Hästräger eröffneten mit ihrem Teufeltanz den Abend, ehe Ansager und Oberzunftmeister Patrik Geppert, Lioba Siefert und Patric Frey von der Musikkapelle in die Schar der Wilden Christen aufnahm. Nach der Begrüßung zeigten die Jüngsten mit der Gruppe „Girlspower“ bei einem flotten Tanz ihr Können. Sie durften erst nach einer Zugabe von der Bühne, berichten die Wilden Christen in einer Pressemitteilung.

Danach wussten Erika Pohling und Alexandra Goth so allerhand Interessantes über die E-Mobilität zu berichten.

Die Hästräger der Kappler Rhinschnooge überraschten das Publikum mit ihrem Besuch und präsentierten einen beeindruckenden Tanz aus 1001 Nacht. Die „Junge Wilde“ zeigten dem Publikum, wie es auf einer Baustelle zugeht. Sie hatten dabei die Lacher auf ihrer Seite. Ein weiteres Debüt an diesem Abend hatten die „Cheeky Girls“, auch sie ernteten reichlich Beifall für ihren Tanz.

Die Wallburger Wieber kamen in diesem Jahr als Hexen auf die Bühne und rührten einen Hexentrank für Bürgermeister Bruno Metz und Ortsvorsteher Manfred Schöpf an. „Ob er wohl Wirkung zeigt, werden wir erst später erfahren“, erklärt die Zunft.

Nach der Pause starteten die Schindleklopfer mit fetzigen Rhythmen in die zweite Hälfte des Abends. Personell verstärkt versetzten sie die Zuschauer gleich wieder in beste Stimmung. Reichlich Applaus erhielten auch Jutta Schächner und Patrik Geppert für ihr in der Zukunft spielendes „Dinner for One“.

Die nächste Gruppe zeigte eine lustige Persiflage des Märchens Schneewittchen. Trotz sehr freier Interpretation der Geschichte gab es auch dort ein Happy End.

Diana und Martin Schmidt nahmen Bürgermeister Metz und weitere Ortsprominenz mit auf eine Busrundfahrt durch Wallburg und wiesen auf so manche örtliche Begebenheiten hin. Für die Einlage erhielten sie großen Beifall.

Das Männerballett hatte seinen letzten Auftritt

Auch die „Coole Bande“, die sich zu fetziger Musik von Abba in die Herzen der Zuschauer tanzte, wurde für ihre Darbietung bejubelt. Elsbeth alias Michaela Bühler brachte wieder einmal die Halle zum Kochen und Bürgermeister Metz zum Schwitzen. Gekonnt stellte sie mit ihm verschiedene Filmszenen nach. Eine Ära geht zu Ende. Das Männerballett trat nach rund 30 Jahren ein letztes Mal auf und rockte, was das Zeug hielt. Zum Abschied kamen auch einige ehemalige Tänzer auf die Bühne.

Das Publikum bedankte sich für die tollen Tanzeinlagen mit viel Applaus. Trainerin Sabine Hog erfreute uns über so viele Jahre mit frischen Ideen fürs Männerballett. Ein herzliches Dankeschön auch auf diesem Wege. Am Ende des Abends präsentierten sich alle Akteure noch einmal dem Publikum, das sich mit langanhaltendem Beifall für den gelungenen Abend begeistert bedankte, so die Pressemitteilung.