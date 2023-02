1 Zum Abschluss des Bunten Abends der Narrhalla Boll versammeln sich alle Akteure auf Bühne. Foto: /Daiker

Narri Narro, nach langer Pause machet mir a Sause, begrüßte Ira Göckel die Gäste in der rappelvollen Turn- und Festhalle in Boll. Und die Narrhalla hatte nicht zu viel versprochen.









Ein Feuerwerk der guten Laune wurde am Samstag von den Hasawedel gezündet. Ein über zweistündiges buntes Programm bot beste Unterhaltung und ließ keine Langeweile aufkommen. Gekonnt durch den Abend führte in Versform die Moderatorin Ira Göckel.

Zum Start erklingt „Wir sind vom Elferrat“

Mit dem Einmarsch des Narrenrates wurde der Bunte Abend mit dem Boller Fasnetslied „Wir sind vom Elferrat“ eröffnet. Der Tradition gerecht wurde das Brauchtum gepflegt und der Hasentanz aufgeführt. Gleich weiter ging es mit Musik und Tanz. Die Mädels der „Next Move“, einer von drei am Programm beteiligten Showtanzgruppen der Narrhalla, sorgten mit ihrem Tanz für Partystimmung. Die Leitung der Gruppe hat Anna-Lena Börger. Kaum aus der Schule und zum Ersten mal auf der Bühne zusammen mit dem Narrenchef Andre Göckel im Sketch der „Schulklasse“. Alle Mühe hatte der Lehrer mit dem talentierten Nachwuchs als Schüler Luis Hähn, Marlon Wolf, Erik Ruhl und Paul Schäfer.

Freche Antworten und Ausreden

Mit frechen Antworten und der Ausreden nicht verlegen brachten die gewitzten Lausbuben ihren Lehrer an den Rand des Wahnsinns. Neben den närrischen Possen und Tanz ist seit früher Zeit auch der Gesang ein Augenmerk beim Bunten Abend in Boll. Dies zeigte Simon Schäfer am Samstag in schauspielerischer und musikalischer Manier auf der Bühne der Narrhalla. Er war Spanier und sein Name war José. Er sang über seine Frau Helga, Toreros, die Liebe und den Urlaub.

Silke Hauser und Margit Hähn über „Schönheit und Alter“

Schlag auf Schlag ging es weiter und die Mädels im Alter von 17 bis 20 Jahren der „Best Harmony“ begeisterten mit ihrem Showtanz das Publikum. Mit ihrem Tanz unter dem Motto „Es werde Licht“ brachten sie nicht nur die männlichen Zuschauer zum kreischen. Trainerinnen sind Alisa und Lisa Simson. Im folgenden Sketch „Schönheit und Alter“ berichteten Silke Hauser und Margit Hähn über die Probleme mit der Figur oder dem Kampf gegen das Alt werden. In ihrem Schönheitswahn sind sie auch über die Männer hergezogen. Das Fazit: „Schönheit ist vergänglich – nur der Durst bleibt lebenslänglich“.

Spektakulärer Auftritt gespickt mit Magie und Zauberei

Beste Unterhaltung beim weiteren Wortbeitrag boten Christoph Wolf und Christian Steinhilber alias Jean-Jacques und Jacques-Jean mit ihrem Puppenspiel. Ein spektakulärer Auftritt gespickt mit Magie und Zauberei. Die „Bauchredner“ nahmen in ihrem Beitrag die Lokalpolitik und auch das Publikum auf die Schippe. Als besonderen Programmpunkt kündigte Ira Göckel das „MÄBA“ an. Zum Thema „80er Aerobic“ huschten die „Grazien“ im farbenfrohen Sportdress über die Bühne. Eine Konkurrenz zu den Showtanzgruppen der Mädels? Eher nein, doch das erfreute Publikum geizte wahrlich nicht mit Beifall.

Ein Prosit auf die Sparsamkeit

Die Idee und den Tanz mit den Männern vom Narrenrat, Ralf Hähn, Holger Kleinmaier, Philipp Wolf, Bernd Hoch, Thorsten Killmaier und Mathias Lohmüller hat Verena Kittel einstudiert. Den Abend bunt machte „Der Bollemer“ Uwe Ruhl. Der Bunte Abend ist erst mit einer Büttenrede komplett. „Der Bollemer an sich“ – diese Aussage zog sich durch die ganze Rede. Der Bollemer an sich weiß auch, dass 5 kg Rindfleisch und 2 Liter Wasser „a guate Fleischbria“ gebet oder 2 Flaschen Rotwein und am anderen Morgen 2 Flaschen Sprudel 16 Schorle. Er kennt auch die Tugenden und Untugenden. Prosit auf die Sparsamkeit.

Auch in Richtung großer Politik und Sport wurde zu den aktuellen Gegebenheiten ausgeteilt. Was wäre der Bunte Abend ohne das Gesangsduo Jörg Hähn und Thomas Ott. Kabarett und Musik vom feinsten. „Wachtmeister Schetle“, beauftragte Genderperson der Narrhalla Boll und Otto Massel, Beauftragter für den Erhalt der schwäbischen Sprache diskutierten und sangen über eine der emotionalsten Fragen unserer Zeit, das Gendern. Am Strande der Donau gibt es keinen schneeweißen Busen mehr. Heute heißt es: „das Holz vor der Hütten ist halb nur bedeckt“. Denn auch wer keinen schneeweißen Busen hat, werde diskriminiert. Zum Schluss herrscht Einigkeit: „Die Fasnet“ ist weiblich, des bleibt so und ischt sche.

Zum Finale erklingt das Abschiedslied

Am Ende des Programmes brachten die 12 Tänzerinnen der „Mixed Emotions“ die Halle zum beben. Mit dem Motto „Frau Holle“ war dies der letzte Auftritt bei einem Bunten Abend der Narrhalla in Boll. Nach 21 Jahren gemeinsamen Showtanz löst sich die Gruppe im März auf. Flotte Schritte, gewagte Pyramiden und Hebefiguren zeigen die „Mixed Emotions“ nochmals am Fasnetsonntag beim Kinderball. Nach dem allerletzten gemeinsamen Auftritt im März beim Showtanzwettbewerb in Stein werden wir über die Gruppe mit ihrer Trainerin Simone Eichmüller separat berichten.

Zum Finale versammelten sich nochmals alle Mitwirkenden zum Abschiedslied auf der Bühne. „A jeder Obad goht au mol vorbei – mir kommet wieder – wir bleibet euch treu“. Mit diesem gesungenen „Danke“ aller Akteure bedankte sich die Narrhalla Boll beim famosen Publikum.