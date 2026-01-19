Bunter Abend begeistert: Orschweierer Narren ernennen Franziska Weber zur neuen Prinzessin

Die Narrenzunft „Hornig“ Orschweier begeisterte bei ihrem traditionellen Bunten Abend in der ausverkauften Stadthalle. Dabei wurde auch die diesjährige Fasent-Hoheit gekürt.
Mit großem Engagement, Leidenschaft und viel Herzblut brachten mehr als 100 Akteure die Mahlberger Stadthalle über nahezu fünf Stunden hinweg zum Beben: Die Orschweierer Narrenzunft „Hornig“ begeisterte vor ausverkauftem Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm, das eindrucksvoll die Vielfalt der Narren widerspiegelte. Prachtvolle und herausragende Tanzshows, humorvolle Sketche sowie pointierte Büttenreden sorgten für unbeschwerte und kurzweilige Stunden. Für die musikalische Stimmung zwischendurch zeichnete sich seit mittlerweile 25 Jahren der Musikzug Orschweier verantwortlich.