Bunte Häuser Nußbacher Narren rufen zu Fasnets-Aktion auf

So sagte sich der Vorstand der Zunft, an der Spitze Präsidentin Sonja Schätzle: "Also Bändel hängen wir auf, und wenn es nur in der Ortsmitte bei Rathaus und Kirche ist." Doch dann kam die Ernüchterung, eine neue Verordnung, denn zu viele Leute werden da gebraucht. Also bis dato keine Bändel im Dorf.

"Aber die Fasnetpuppe, den Raschki, die können wir doch aufhängen", waren sich die Narren sicher. Wegen diesem Vorhaben sei man in Kontakt. "Doch mit der digitalen Kommunikation ist es halt nicht so einfach", sagt Sonja Schätzle. Es wäre allen lieber, man könne gemeinsam am Tisch sitzen.

Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden

Einig sind sich die Zunftmitglieder, dass sie doch versuchen, ein bisschen Fröhlichkeit ins Dorf zu bringen. "Natürlich in erlaubtem Rahmen", versteht sich laut Narrenpräsidentin Sonja Schätzle. Die Drillingsmutter mit systemrelevantem Beruf weiß, wovon sie spricht. "Die Zunftmitglieder werden sich an die laufenden Vorschriften halten, aber die gegebenen Möglichkeiten ausschöpfen", gibt sie bekannt. Da denkt man auch an die Kinder, an den "Narresome", auch für sie kommt irgendeine Zusammenkunft nicht in Frage, was natürlich allgemein sehr bedauert wird.

Trotz Lockdown für Farbtupfer sorgen

"Trotz der wirklich ernst zu nehmenden, momentanen Lage wäre es schön", so betont Sonja Schätzle, "wenn die Bewohner in Nußbach ihre Häuser fastnachtlich schmücken würden. Auch Kleinigkeiten bringen etwas Freude ins Leben sagt sie und wenn es auf diese Weise über Fasnet ein bisschen bunt wird im Dorf, das wäre schön." Dass das normale Leben nicht total auf der Strecke bleibt, dass trotz Isolation viele Farbtupfer doch ein bisschen heitere Stimmung bringen.