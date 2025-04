Bunte Blumen und mehr: Das war beim Tulpenfest im Lahrer Stadtpark geboten

Starke Joker beim 4:0 SC Lahr gelingt beim SV Linx ein Ausrufezeichen

Beim SV Linx legte der SCL eine der bislang besten Saisonleistungen an den Tag. 4:0 hieß es am Ende für die Gäste. Nachdem der SVL schon zwei Mal in dieser Spielzeit Lahr besiegt hatte, gelang den Dammenmühle-Kickern damit ein Ausrufezeichen.