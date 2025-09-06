Bunt, laut, unübersehbar: Balingen zeigt Flagge beim CSD

Beim CSD in Balingen zeigte sich die bunte Vielfalt des Zollernalbkreises auf dem Marktplatz und anschließend in einer bunten Parade durch die Innenstadt.
„Ich habe mich als queerer Mensch im ländlichen Raum immer ziemlich einsam gefühlt“, sagte Pascal Conzelmann, Mitveranstalter und Bundessprecher der HuK-Jugend (Homosexuelle und Kirche) bei der Kundgebung auf dem Balinger Marktplatz. Ihm haben als junger Mann im ländlichen Raum Vorbilder aus nächster Nähe gefehlt, die ihm zeigten, dass nichts dabei ist, anders zu sein, anders zu lieben, als es die Norm vorsieht.