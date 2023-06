Der Gemeinde sei wichtig, den Friesenheimer Vereinen eine Möglichkeit zur weiteren Vernetzung zu bieten und lädt deshalb auf Dienstag, 13. Juni, zu einem gemeinsamen Treffen ein. Mehr als 100 Einladungen wurden verschickt – 30 Vereine mit 56 Vertretern haben sich bereits angemeldet. Wenn ein Drittel sich angemeldet habe, sei das für Bürgermeister Erik Weide ein ganz gutes Ergebnis. Das Treffen von Vereinsvertretern war einer der wichtigsten Maßnahmen aus dem Gemeindeentwicklungskonzept der Gemeinde Friesenheim. Mit dessen Verabschiedung im Jahr 2020 wurde der Verwaltung über den Gemeinderat ein Maßnahmenkatalog zur Hand gegeben. Darunter auch die Erkenntnis, dass die Bevölkerung engagiert und vernetzt sei, aber nach wie vor ein großes Entwicklungspotenzial nach oben bestehe.

Bürgermeister Weide betont für das erste Treffen aller Vereinsvertreter: „Prinzipiell geht es darum, eine Vernetzung auszuloten.“ Inwiefern ließen sich Vereine noch besser unterstützen. Über ein offenes Gespräch erhoffe sich das Gemeindeoberhaupt einen Zugewinn für alle Beteiligten – und wenn es nur das Ergebnis wäre: „Schön, dass wir mal gemeinsam gesprochen haben.“

Kurz werde die Verwaltung umreißen, was bereits über die Gemeinde Friesenheim für die Vereine offen stehe. Von den Vereinszuschüssen, über Fördermittel bei Beschaffungen oder baulichen Maßnahmen, bis hin zur Unterstützung bei Veranstaltungen über den Bauhof. „Wir werden keine Werbeveranstaltung für die Gemeinde vollziehen“, so Bürgermeister Weide im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vorgestellt wird auch die Friesenheim-App

Vorgestellt werden soll auch die Ausarbeitung einer „Friesenheim-App“ sowie Social Media Auftritte der Gemeinde. Es gehe darum, alle Vereine auf den gleichen Stand zu bringen und ein möglicher Erkenntnisgewinn, wie sich die Vereine untereinander besser vernetzen ließen.

Einer Plattform über die Gemeinde, wie sie vielfach in der Bürgerbeteiligung gefordert wurde, erteilt Bürgermeister Weide eine klare Absage: „Das können wir nicht leisten, zumal diese Plattform 24 Stunden die Woche betrieben werden müsse.“ Aber die Vereinsvorstände könnten sich selbst über Whatsapp vernetzen und sich gegenseitig informieren.

Konkret angesprochen werden müsse das Vereinslager. Die Bunker auf dem ehemaligen Flugplatzgelände Lahr kommen weg. Dort lagern vielfach Hütten und Wagen von den Friesenheimer Vereinen. Leider sind auch in der Vergangenheit mehrfach Scheunen von landwirtschaftlichen Höfen weggefallen, die von den Vereinen als Unterstand genutzt werden durften. Wie das künftig in Friesenheim geregelt wird, müsse miteinander geklärt werden. Seelbach habe beispielsweise für seine Vereine eine Halle errichtet. Am Ende wird sich zeigen, ob es künftig weitere Vereinstreffen über die Ortsteile hinaus bedürfe. „Wenn die Vereine das wünschen, bin ich gern bereit, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Treffen anzubieten“, so Weide. Letztlich stehe keine große Vereinsgemeinschaft Friesenheim zur Debatte. Hier sei Weide realistisch. Aber wenn sich einmal zusammengesetzt wird, dann sei schon vieles getan.

Entwicklungskonzept

Im Gemeindeentwicklungskonzept ist der Wunsch nach einem Austausch und einer Vernetzung von Vereinen formuliert. Außerdem ist erklärtes Ziel eine „Info-App“ für die Gemeinde Friesenheim.