Bunker wird geräumt: Lahrer Musiker möchte 120 Jahre altes Klavier retten – indem er es verschenkt

Der Kommandobunker B 108 der kanadischen Streitkräfte wird am Montag geräumt. Seit Jahren steht dort ein ganz besonderes, mehr als 120 Jahre altes Instrument.
Es sind emotionale Tage in der Lahrer Musikszene, heißt es in einem Text, den der Journalist und Kulturschaffende Walter Holtfoth unserer Redaktion zur Verfügung gestalt hat. Vielen ist er auch durch sein DJ-Projekt Cleopha bekannt. Nun gehe eine echte Ära unwiderruflich zu Ende, wie er betont: Der ehemalige Kommandobunker B 108 der kanadischen Streitkräfte – über Jahrzehnte „das kreative Herz der Lahrer Rockwerkstatt“ – müsse bis zum kommenden Montag, 1. Juni, komplett geräumt sein. Der Abriss drohe. 15 Lahrer Bands stehen laut Holtfoth sprichwörtlich auf der Straße, Ersatzräume gebe es keine. „Ein schwerer Schlag für die Kultur in unserer Region“, so Holtfoth in seinem Text.