Auf Bunker und Schutzanlagen sind die Menschen in der Ukraine gerade mehr denn je angewiesen. Es gab eine Zeit, da brauchte man sie auch in Deutschland. Auch im Kreis Rottweil. Was ist von diesen Relikten aus dunklen Tagen übig?















Kreis Rottweil - Der Krieg in der Ukraine weckt Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Auch in Deutschland haben Kriege ihre Spuren hinterlassen, wenngleich die Zahl der Zeitzeugen immer weiter sinkt. Nur die wenigsten im Kreis Rottweil wissen noch, wie es war, sich in dunklen Bunkern verschanzen zu müssen, während draußen die Sirenen heulten. Was von damals übrig ist, sind rostende, von Grün überwucherte Stahltüren in Felswänden. Doch was verbirgt sich dahinter?