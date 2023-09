Der Bundeswettbewerb der Einsatzkräfte des DRK in den Lahrer Parks zeigt, was die Ersthelfer neben der Ersten Hilfe leisten können.

Das Team aus Ibbenbüren in Westfalen hat den 61. Bundeswettbewerb der DRK-Einsatzkräfte in Lahr gewonnen. Neben der Versorgung von „Verletzten“ an insgesamt neun Stationen, wo verschiedene Szenarien simuliert worden sind, standen soziale und interkulturelle Kompetenzen der 15 Mannschaften im Mittelpunkt des Wettbewerbs.

Die Erfassung und Betreuung der Bewohner eines evakuierten Hochhauses ist für zahlreiche Zuschauer weniger spektakulär gewesen, als ein nachgestellter Verkehrsunfall oder die Besichtigung des Rettungshubschraubers. Aber: Diese Übung zeigte sehr genau auf, was Ersthelfer wie das DRK und andere, heute leisten können – neben der Erstversorgung von Unfallopfern. Die „geretteten Bewohner“ dieser Übung, die beim Schilf des Stegmattensees erfasst wurden, stammten übrigens aus Peru. Ob die Verständigung mit Händen und Füßen erfolgte?

Am Krähennest war die Rettung einfacher. Hier war bei unserem Rundgang ein Team aus Mexiko gerade im Einsatz. Die Einsatzleiterin sprach gut Englisch. Zum Glück verstand die Frau, die nach Hilfe gerufen hatte, so gut Englisch, dass sie beruhigt werden konnte.

Interkulturelle Kompetenz oder Fingerspitzengefühl waren vor allem in der Moschee gefragt. Bei einem Zusammenstoß – Kinder hatten im Gebetsraum Fußball gespielt – verletzte sich einer der Kicker die Nase, der Gegenspieler brach sich das Handgelenk. Das Team aus Langen (Landesverband Hessen) war mit der eher unkomplizierten Ersten Hilfe zugange, als es hektisch wurde. Auf der Empore, die für die weiblichen Besucher der Moschee reserviert ist, war eine Mutter – laut dem Drehbuch – kollabiert. Die Frau verstand – im Gegensatz zu den Kindern in der Übung – kein Deutsch. Hier waren also das korrekte oder behutsame Verhalten in der Moschee neben der eigentlichen Hilfe gefragt. Das galt beim Wettkampf mehr oder weniger bei allen Einsätzen, welche die 15 Teams des Wettkampfes absolvierten.

Eine Gruppe aus Mexiko seilte eine Person am Aussichtsturm Krähennest im Lahrer Seepark ab. Foto: Baublies

Klaus Sonntag vom badischen Landesverband mit Sitz in Freiburg, der das Team der insgesamt 40 Schiedsrichter leitete, erklärte beim Presserundgang am Samstagvormittag, worauf die Autoren der Drehbücher an den insgesamt neun Wettkampfstationen geachtet hatten. Neben der Effizienz und dem korrekten Vorgehen, wie die Teams ihre Übungen meisterten, würden „soziale und interkulturelle Kompetenz“ bewertet.

Moschee ein idealer Ort für den Bundeswettkampf

Das erklärt auch, warum die Moschee in der Vogesenstraße neben dem Interkulturellen Garten sowie Bürger- und Seepark für den Bundeswettkampf ideal gewesen ist. Gerade in der Moschee wäre das Verhalten der Teams – „neben Pflastern und Verbänden“ – besonders gefragt. Diese Fähigkeiten, Angehörige oder Bekannte von Verletzten zu betreuen, sei heute für alle Ersthelfer bei Übungen und Einsätzen wichtig und würde trainiert.

Das zeigte sich erneut am Strand im Seepark in der Nähe des Kraken. Zwei Kinder waren hier in Streit geraten, eines hatte Sand in die Augen bekommen, die Mütter waren sich darüber ebenfalls in die Haare geraten. Ein Team hatte das Kind verarztet, als ein Hilferuf aus dem Wasser kam.

DLRG und DRK zeigten ihr Können bei einer Rettungsaktion mit Wiederbelebung am Ufer des Stegmattensees. Foto: Baublies

Neben dem DRK waren andere Blaulichter bei dem Wettkampf – allerdings außer Konkurrenz – beteiligt. Gewertet wurde, wie die Rotkreuzler bei der Wiederbelebung einer Puppe agierten. Erschwerend kam hinzu, dass einige der „Opfer“ in diesem Szenario die Nerven verloren. Ein Passant regte sich ordentlich über den Pressefotografen auf. „Darf der das?“ Zwei aus dem Team von immer sechs Wettkämpfern versuchten, den Mann zu beruhigen.

Klaus Sonntag lobte die Zusammenarbeit von DRK und allen anderen Ersthelfern mit den eher technischen Blaulichtern, wie Polizei, Feuerwehr und THW. Das würde für den Wettkampf am Samstag genauso gelten wie auch bei echten Katastrophen, zum Beispiel im Ahrtal.

Team aus Ibbenbüren belegt den ersten Platz

Das Team aus Ibbenbüren (Westfalen-Lippe) belegte den ersten Platz und erhielt den Sonderpreis Patientenorientierung. Auf Platz zwei kam das Team aus Öhringen (Landesverband Baden-Württemberg). Den dritten Platz erkämpfte sich der Ortsverband aus Langen (Landesverband Hessen). Bewertet wurde, wie die Ersthelfer die Situation bei jedem der Unfälle erfassen. Der Teamleiter sollte dann die Helfer entsprechend einteilen. Dann geht es darum zu klären, wie es den „verunfallten Personen“ geht. Sind diese ansprechbar, können sie sich bewegen oder gibt es umgekehrt Verletzte mit zum Beispiel Atemstillstand oder Kreislaufkollaps? 17 Teams waren ursprünglich angemeldet. Die „phänomenalen Pflasterer“ des sächsischen Landesverbandes hatten kurzfristig absagen müssen. Es gab am Freitag, einen Tag vor dem Wettkampf in Lahr, zu Hause einen echten Großeinsatz. Das Team Niedersachsen/Marienau hatte sich krankheitsbedingt entschuldigt.