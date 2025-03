Putzaktion in Haigerloch Freiwillige sammeln illegal entsorgten Müll ein

Duschkabinen, Schubkarren, Autobatterien, Kanister: So was findet man heutzutage nicht nur in gut sortierten Baumärkten sondern leider Gottes auch in freier Natur. Diese wurde am Samstag bei der 50. Feld-, Wald- und Bachputzete gesäubert. Einige Bilder davon haben wir zusammengestellt.