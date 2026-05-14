Bundesweites Pilotprojekt: Selbstfahrende Teslas bringen Schüler und Senioren ans Ziel

Einzigartig in Deutschland: Teslas mit fortschrittlicher Software transportieren Fahrgäste auf dem Land. Was dahintersteckt - und was die Fahrgäste sagen.
Bitburg - Wer auf dem Land wohnt und kein Auto hat, hat es schwer. Wenn dann auch keine Busse fahren, ist man aufgeschmissen: Das ist gerade für Schüler und ältere Menschen ein Problem. Genau diese Personen nimmt ein Pilotprojekt in der Eifel in den Blick: Sie können sich jetzt mit einem selbstfahrenden Tesla kostenlos zur Schule oder zum Arzt bringen lassen.