Bundesweites Pilotprojekt: Selbstfahrende Autos transportieren erste Fahrgäste

3 Ausgewählte Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs können ab dieser Woche ein Angebot in Langen und Egelsbach im Landkreis Offenbach testen, bei dem autonom fahrende Autos eingesetzt werden. Foto: Boris Roessler/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Im Auto von A nach B - und das Fahrzeug steuert sich selbst? In Südhessen wird das nun im öffentlichen Nahverkehr getestet – eine Premiere in Deutschland.







Link kopiert



Langen - Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs können ab Mittwoch in Südhessen autonom fahrende Autos nutzen. Das bundesweite Pilotprojekt stellten die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in Langen vor. Dabei bestellen Testpersonen per App eine Fahrt und werden dann innerhalb eines festgelegten Gebiets zu ihrem Ziel gefahren.