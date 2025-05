Ab 19. Mai heißt es in die Pedale treten, um möglichst viele Kilometer zu sammeln. Denn Trossingen nimmt wieder an der Aktion Stadtradeln teil und lobt Preise für die fleißigsten Einzelfahrer und Gruppen aus.

Die deutschlandweite Aktion soll dazu beitragen, nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Gesundheitsförderung durch Bewegung zu unterstützen.

Am Sonntag, 18. Mai, findet um 11 Uhr in der Troase eine Auftaktveranstaltung statt. Der Eintritt in das Naturbad, das an diesem Tag in die Saison startet, ist frei, ein buntes Programm bietet die Möglichkeit, andere Stadtradler kennen zu lernen und ein kleines Geschenk – passend zum Radfahren – mitzunehmen, so die Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

„Im vergangenen Jahr hat Trossingen zum ersten Mal beim Stadtradeln mitgemacht und die Resonanz war so groß, dass klar war, dass wir auch 2025 teilnehmen werden“, sagt Bürgermeisterin Susanne Irion. 277 Frauen, Männer und Kinder haben 46 460 Kilometer gemeinsam erradelt. „Das war schon wirklich beeindruckend und bestimmt schaffen wir dieses Mal noch mehr Kilometer“, so die Bürgermeisterin.

Teilnahme am Stadtradeln

Die Teilnahme ist ganz einfach: Unter www.stadtradeln.de/trossingen kann man sich registrieren und entweder ein Team gründen, einem Team beitreten oder als Einzelfahrer im offenen Team starten. Damit die Kilometer registriert werden können, muss die Stadtradeln-App heruntergeladen werden, sie ist im Playstore und im App-Store zu finden.

Mitmachen kann jeder, der in Trossingen wohnt, in der Stadt arbeitet, zur Schule geht oder seine Freizeit zum Beispiel im Verein verbringt. Jeder Kilometer zählt, um Trossingen in der Wertung der Städte nach vorne zu bringen oder selbst sogar unter die ersten drei der jeweiligen Trossinger Kategorie zu gelangen.

Bundesweiter Wettbewerb

Das Stadtradeln ist ein bundesweiter Wettbewerb des Klima-Bündnis, bei dem es darum geht, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zu fahren. Das Land Baden-Württemberg unterstützt das Projekt über die Initiative Radkultur. Damit werden die Teilnahmegebühren der Kommunen für das Stadtradeln vom Land übernommen.

Bundesland landet auf dem zweiten Platz

Baden-Württemberg konnte im letzten Jahr erneut den zweiten Platz unter den Bundesländern erradeln, teilt das Verkehrsministerium mit. Damit leistet das alljährliche Stadtradeln in Baden-Württemberg einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Radverkehrs, indem es Bürger motiviert, gemeinsam Kilometer zu sammeln und ein Zeichen für eine fahrradfreundliche Zukunft zu setzen.

Auch Schüler aller Schulformen können wieder für ihre Schule in die Pedale treten und gleichzeitig Kilometer für die Kommune sammeln. In den letzten beiden Jahren hat das Schulradeln bereits entscheidend zum Gesamtergebnis des Stadtradelns beigetragen: Mehr als 20 Prozent aller gefahrenen Radkilometer in Baden-Württemberg kamen von Schülern.

Der aktivsten Schule winkt als Gewinn ein erlebnisreicher Radaktionstag mit Spiel, Spaß und Action. Das Schulradeln findet im Rahmen des Landesprogramms „Movers – Aktiv zur Schule“ statt.