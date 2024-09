1 Sirene auf einem Dach Foto: Thomas Banneyer/dpa

Sirenen sollen die Bevölkerung vor Bedrohungslagen warnen. In Balingen bleiben sie am Warntag aber stumm. Die Stadt erklärt sich.









Am Donnerstag, dem bundesweiten Warntag, sollen im Zollernalbkreis um 11 Uhr die Sirenen ertönen und der Ernstfall geprobt werden. In Balingen und den Ortsteilen hingegen wird es still bleiben am späten Vormittag. Warum das so ist haben wir von der Stadtverwaltung erfahren.