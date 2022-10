1 Die Ärzte Markus Ruch und Thomas Schwarz lassen ihre Praxen am 19. Oktober geschlossen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Triberger Hausärzte Markus Ruch und Thomas Schwarz nehmen an einem bundesweitem Protest teil. Ihre Praxen bleiben am Mittwoch, 19. Oktober, geschlossen.















Triberg - Nicht nur Einzelhandel und Industrie leiden unter den steigenden Energiekosten und der Inflation, sondern auch die niedergelassenen Hausärzte. Um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, findet am Mittwoch, 19. Oktober, ein bundesweiter Protesttag statt, an dem alle teilnehmenden Hausarztpraxen geschlossen bleiben – so auch die Praxen von Markus Ruch und Thomas Schwarz in Triberg. Die Ärzte nehmen in dieser Zeit von ihren Praxen aus an einer Online-Fortbildung teil, sodass bei medizinischen Notfällen eine Versorgung vor Ort gewährleistet ist.

Hintergrund dieser Protestaktion ist, dass sich die Hausärzte "von der Politik alleine gelassen" fühlen, sagt Schwarz. Zwar haben viele Patienten bei ihren Hausärzten Verträge zur Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) unterschrieben, was für eine "nachweislich bessere Versorgung der Patienten" sorge und eine "sichere sowie faire Vergütung" der Hausärzte sicherstelle. Doch die Politik müsse eine weitere Stärkung der HZV langfristig gewährleisten.

Rund 800 Arztpraxen fehlen allein in Baden-Württemberg

Auch habe es eine Honorarerhöhung von zwei Prozent gegeben. Aber das sei, bei einer Inflationsrate von acht Prozent, in Wahrheit eine "Honorarkürzung durch die Hintertür", sagt Schwarz. Zeitgleich würden die Krankenkassen den Gesetzgeber auffordern den niedergelassenen Ärzten einen Inflationsausgleich vorzuenthalten. Dieses Vorgehen gefährde das finanzielle Fundament der Hausarztpraxen und damit die Versorgung der Patienten.

So würden in Baden-Württemberg bereits jetzt etwa 800 Hausarztpraxen fehlen und "viele Patienten im ländlichen aber auch im städtischen Raum finden bereits jetzt keinen Hausarzt mehr", sagt Schwarz.

Information für Notfälle

Die Praxen von Markus Ruch und Thomas Schwarz bleiben am Mittwoch, 19. Oktober, geschlossen. Eine Notfallversorgung ist jedoch gewährleistet. Von 7.30 bis 12.30 Uhr durch Markus Ruch, Telefon 07722/43 80, und von 12.30 bis 18 Uhr durch Thomas Schwarz, Telefon 07722/43 40. Um telefonische Vorankündigung wird gebeten.