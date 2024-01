Bei Demonstrationen haben sich am Samstag in mehreren Städten in Baden-Württemberg Tausende Menschen gegen rechts gewandt. Unter anderem in Freiburg und Offenburg gab es Proteste.









In Offenburg setzte sich der Demozug am Samstagmorgen unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts" vom Platz der Verfassungsfreunde in Richtung Innenstadt in Bewegung. Die erwartete Teilnehmerzahl von 300 Personen wurde mit einer Anzahl von etwa 5000 Personen um ein Vielfaches übertroffen.