Seit Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ist das bargeldlose Bezahlen in Geschäften nicht oder nur mit starken Einschränkungen möglich. Das betrifft nicht nur den Landkreis Calw oder die ortsansässigen Banken, sondern ist vielmehr ein bundesweites Problem.

Das bestätigte auch Marcus Gernsbeck, der Pressesprecher der Volksbank pur mit Sitz in Karlsruhe, die auch seit der großen Fusion von drei Volksbanken den Enzkreis, Pforzheim und den Bereich Bad Wildbad abdeckt.

„Zahlungen in Geschäften, egal mit welchen Karten“ seien derzeit nicht möglich, so Gernsbeck weiter. Betroffen seien also Debit-, Kredit- und Girokarten von „allen Banken“, so der Pressesprecher weiter. Und damit natürlich auch andere bargeldlose Zahlungsmethoden wie etwa Apple Pay, bei der die Bankkarte im Mobiltelefon oder der Uhr hinterlegt ist. In einigen Supermärkten und anderen Geschäften weisen Aushänge auf das Problem hin, bei Girokarten funktioniert in manchen Märkten die Zahlung trotzdem. Allerdings nur mit Unterschrift als Lastschrift, die abgebucht wird, sobald die Störung behoben ist.

Grund für die Störung seien Probleme bei einem IT-Dienstleister und bei an diesen angeschlossenen Anbietern, sagte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft. „Wir analysieren derzeit gemeinsam übergreifend mit Zahlungssystembetreibern und Anbietern den Sachverhalt sowie Art und Umfang der Störung.“ Die Beteiligten arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung.

Hackerangriff ausgeschlossen?

Eine Cyberattacke könne nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, hieß es auf weitere Anfrage. Bei dem betroffenen IT-Dienstleister handelt es sich um das zum US-Konzern Fiserv gehörende Unternehmen First Data, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA mitteilte. Derzeit liege ein technisches Problem bei einigen Verarbeitungsdiensten vor. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren“, hieß es.

Und was können Kunden so lange tun? „Bargeld mitnehmen, was anderes hilft nicht“, so Gernsbeck weiter. Das ist auch problemlos möglich. Denn die Störung betreffe ausschließlich die bargeldlose Zahlung. „Die Geldautomaten funktionieren“, versichert Gernsbeck.