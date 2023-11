Bundesweite Bombendrohungen: Ein Verdächtiger kommt aus Baden-Württemberg

1 Ende Oktober waren in Mannheim mehrere Gebäude der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit geräumt worden. Foto: dpa/Rene Priebe

Unbekannte haben wochenlang rund 250 Einrichtungen bundesweit mit Bombendrohungen überzogen – vor allem Schulen waren betroffen. Jetzt haben Ermittler eine Gruppe im Visier.









Link kopiert



Tausende Schülerinnen und Schüler, Lehrer, sonstige Mitarbeitende und viele weitere Betroffene mussten in den vergangenen Wochen schlimme Erfahrungen machen. Bundesweit überzogen unbekannte Täter zahlreiche Einrichtungen mit Bombendrohungen. In den E-Mails gaben sie sich wahlweise als Gegner oder als Mitglieder der Hamas oder des Islamischen Staats aus und drohten damit, viele Unschuldige zu töten. Teils waren die Botschaften in einer Mischung aus Arabisch und Englisch verfasst. Zahlreiche Schulen, aber auch der Hamburger Flughafen, wurden in der Folge geräumt. Allein in der Region Stuttgart waren an einem Freitag Ende Oktober fünf Schulen betroffen.