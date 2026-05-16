Bundesweite Aktion: Wolfacher radeln schon fleißig mit

Die Aktion Stadtradeln wird auch in der Wolftal-Stadt wieder ausgiebig unterstützt. Unter anderem tritt auch Bürgermeister Thomas Geppert wieder fleißig in die Pedale.
Bereits zum fünften Mal beteiligt sich die Stadt wieder an der internationalen Aktion Stadtradeln – laut Pressemitteilung der Stadt Wolfach die weltweit größte Kampagne für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität. Nicht nur in Wolfach, sondern kreisweit im gesamten Ortenaukreis, geht es seit dem 1. Mai wieder darum, bis 21. Mai möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen, teilt die Stadt mit. Zum mittlerweile bereits traditionellen Höhepunkt im Aktionszeitraum zählt die sportliche Feierabendtour, zu der Bürgermeister Thomas Geppert am vergangenen Freitag eingeladen hatte. Bei angenehmem Frühlingswetter versammelten sich 17 Radler vor dem Wolfacher Rathaus, um gemeinsam mit Bürgermeister Geppert in die Pedale zu treten.