Bundesweite Aktion: Wolfacher radeln schon fleißig mit

Die Aktion Stadtradeln wird auch in der Wolftal-Stadt wieder ausgiebig unterstützt. Unter anderem tritt auch Bürgermeister Thomas Geppert wieder fleißig in die Pedale.

Bereits zum fünften Mal beteiligt sich die Stadt wieder an der internationalen Aktion Stadtradeln – laut Pressemitteilung der Stadt Wolfach die weltweit größte Kampagne für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität. Nicht nur in Wolfach, sondern kreisweit im gesamten Ortenaukreis, geht es seit dem 1. Mai wieder darum, bis 21. Mai möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen, teilt die Stadt mit. Zum mittlerweile bereits traditionellen Höhepunkt im Aktionszeitraum zählt die sportliche Feierabendtour, zu der Bürgermeister Thomas Geppert am vergangenen Freitag eingeladen hatte. Bei angenehmem Frühlingswetter versammelten sich 17 Radler vor dem Wolfacher Rathaus, um gemeinsam mit Bürgermeister Geppert in die Pedale zu treten.

Die etwa 27 Kilometer lange Strecke führte über circa 700 Höhenmeter hinweg über den Schirrleberg, Abrahamshof in Richtung St. Roman und bot eindrucksvolle Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Eine Einkehr legte die Gruppe in der Vesperstube „Benzenhof“ ein, bevor es an die Abfahrt ging. Die Teilnehmer aus Bad Rippoldsau- Schapbach haben sich in St.Roman verabschiedet und sind von dort direkt nach Hause gefahren.

Den Abschluss fand die Feierabendtour bei einer Abschlusseinkehr in der „Krone“ in Wolfach. „Die Resonanz war durchweg positiv“, schreibt die Stadt. Alle Beteiligten genossen diesen sportlichen Tagesausklang. Wer bislang noch nicht am Stadtradeln teilnimmt, kann immer noch einsteigen: Die Aktion läuft im Ortenaukreis noch bis zum 21. Mai.

Die Anmeldung ist kostenfrei im Internet unter www.stadtradeln.de/wolfach möglich. Die gefahrenen Kilometer lassen sich online am PC oder per Smartphone über die Stadtradeln-App via GPS erfassen, alternativ auch manuell dokumentieren – entsprechende Erfassungsbögen sind im Büro für Tourismus, Kultur & Stadtmarketing erhältlich. Ob Unternehmen, Schule, Verein oder Einzelperson – jeder kann mitmachen. Neben eigenen Teams steht auch das „offene Team Wolfach“ bereit.

Die Aktion

Beim Stadtradeln sammeln Bürger, Vereine, Schulen und Unternehmen bundesweite 21 Tage lang möglichst viele Fahrradkilometer. Ziel der bundesweiten Aktion ist es, Klimaschutz, Radverkehr und nachhaltige Mobilität im Alltag zu fördern.