Bundesweite Aktion: So hat die Polizei in der Ortenau Geldautomatensprenger gejagt

So hat die Polizei in der Ortenau Geldautomatensprenger gejagt

1 Zahlreichen Geldautomaten in der Ortenau ging es in den vergangenen Jahren an den Kragen. Das Bild zeigt das Gerät in Sulz, das im Oktober 2023 gesprengt wurde. Foto: Bender

Mit brachialer Gewalt werden seit Jahren in Deutschland Geldautomaten aufgesprengt – auch im Kreis. Um diese kriminellen Taten zu bekämpfen, veranstaltete die Polizei nun bundesweite Kontrollen. Im Fokus stand unter anderem die Grenze zu Frankreich.









2022 knallt es in Mietersheim und Grafenhausen, 2023 folgen Fälle in Allmannsweier, Zell, Sulz und Niederschopfheim und Anfang 2024 wird in Kappel und Rheinhausen erneut zugeschlagen: In den vergangenen Jahren ist es in der Ortenau zu zahlreichen Geldautomaten-Sprengungen gekommen. Die Ermittlungen in den Fällen halten die Polizei seither auf Trab – doch die hochprofessionell agierenden Geldautomatensprenger werden selten erwischt.