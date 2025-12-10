Bundesweite Aktion: 1000 Sternsinger feiern in Freiburg den Auftakt zum Dreikönigssingen

1000 Sternsinger feiern in Freiburg die Eröffnung des 68. Dreikönigssingens. Der Erlös wird für Projekte eingesetzt, die Kinder aus der Kinderarbeit herausholen wollen.
„Ich freue mich sehr, dass wir die Aussendung zur kommenden Sternsingeraktion hier in Freiburg ausrichten dürfen“, sagte Erzbischof Stephan Burger. Zum Start des 68. Dreikönigssingens werden rund 1000 Sternsinger sowie 200 Begleiter zur bundesweiten Eröffnung am Dienstag, 30. Dezember, in Freiburg erwartet. Der Großteil der 73 Pfarrgruppen kommt aus der gastgebenden Erzdiözese Freiburg, doch auch aus den Bistümern Rottenburg-Stuttgart, Trier und Münster sind Vertreter dabei. Die Erzdiözese Freiburg ist nach 1991 zum zweiten Mal Gastgeber eines Aktionsauftakts.