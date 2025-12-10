Bundesweite Aktion: 1000 Sternsinger feiern in Freiburg den Auftakt zum Dreikönigssingen

1000 Sternsinger feiern in Freiburg die Eröffnung des 68. Dreikönigssingens. Der Erlös wird für Projekte eingesetzt, die Kinder aus der Kinderarbeit herausholen wollen.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Aussendung zur kommenden Sternsingeraktion hier in Freiburg ausrichten dürfen“, sagte Erzbischof Stephan Burger. Zum Start des 68. Dreikönigssingens werden rund 1000 Sternsinger sowie 200 Begleiter zur bundesweiten Eröffnung am Dienstag, 30. Dezember, in Freiburg erwartet. Der Großteil der 73 Pfarrgruppen kommt aus der gastgebenden Erzdiözese Freiburg, doch auch aus den Bistümern Rottenburg-Stuttgart, Trier und Münster sind Vertreter dabei. Die Erzdiözese Freiburg ist nach 1991 zum zweiten Mal Gastgeber eines Aktionsauftakts.

Kinder helfen Kindern „Sternsingen ist ein Zeichen der Solidarität in die Welt hinein, es ist ein Zeichen der Hoffnung, das Ihr in die Häuser tragt“, würdigte Erzbischof Burger die anwesenden Sternsingerinnen und Sternsinger stellvertretend für das Engagement der Sternsinger in Deutschland.

„Kinder helfen Kinder – dieses Signal wird auch von der bundesweiten Eröffnung in Freiburg in die ganze Republik gesendet“, erklärt Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘. Die kommende Aktion steht unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. „Kinder gehören in die Schule und nicht in die Fabrik“, sagt Bingener. Weltweit müssten 138 Millionen Kinder arbeiten, 54 Millionen von ihnen unter gefährlichen, gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Ihre Rechte auf Schutz, Bildung, Spiel und Freizeit würden dabei massiv missachtet, so Bingener.

Gottesdienst wird live gestreamt

Der Aktionstag startet um 11 Uhr mit Musik und Interviews auf dem Platz der Alten Synagoge. Ab 12 Uhr starten für die 1000 Sternsinger 16 Programmangebote, aus denen die Gruppen ihre Favoriten bereits ausgewählt haben. Der Gottesdienst zur bundesweiten Eröffnung beginnt um 15 Uhr im Freiburger Münster. Aus Kapazitätsgründen können nur die angemeldeten Sternsingergruppen vor Ort teilnehmen, für alle anderen wird es einen Livestream unter www.domradio.de geben.

Seit dem Start der Aktion 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt mehr als 1,4 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder gefördert wurden.