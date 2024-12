42 Städte und Gemeinden radelten vom 1. bis 21. Mai im Ortenaukreis bei der Aktion „Stadtradeln“ mit und traten gemeinsam für Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale.

„Mit einer Rekordbeteiligung von 12 084 Radfahrern in 678 Teams wurden gemeinsam mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurückgelegt, dabei konnten knapp 400 Tonnen CO₂ eingespart werden“, berichtet das Landratsamt in einer Mitteilung. Insgesamt sei so der Äquator 59 Mal umrundet worden.

Im nationalen Ranking erreichte der Kreis den neunten Platz, direkt hinter den Großstädten Berlin, München, Leipzig oder Hamburg. In der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune“ belegt die Ortenau den dritten Platz. „Das ist ein toller Erfolg, das Stadtradeln ist eine gute Möglichkeit, Menschen aufs Fahrrad zu bringen“, freut sich Landrat Thorsten Erny. „Vielleicht konnten wir den einen oder anderen Radler neu hinzugewinnen, der nicht nur im Aktionszeitraum, sondern auch darüber hinaus in die Pedale tritt.

Offenburg ist mit 470 000 Kilometern Spitzenreiter

Die Zahlen belegen jedoch, wie wichtig den Menschen eine zeitgemäße Mobilität ist“, so der Landrat weiter, der einen großen Dank an die teilnehmenden Kommunen richtet: „Ohne deren Engagement wäre dieser Spitzenplatz nicht möglich gewesen.“

Die Stadt Offenburg ist in diesem Jahr erneut mit mehr als 470 000 Kilometern Spitzenreiter, gefolgt von den Städten Ettenheim, Achern, Lahr und Oberkirch. Auch unter den gemeldeten Teams wurden beachtliche Ergebnisse erzielt und Schüler traten dabei kräftig in die Pedale. So steht das Schiller-Gymnasium aus Offenburg mit mehr als 58 000 Kilometern an erster Stelle, gefolgt von der Heimschule St. Landolin in Ettenheim mit mehr als 50 000 Kilometern und dem Max-Planck-Gymnasium in Lahr mit mehr als 47 000 Kilometern. Neben dem bestehenden Angebot an Radtouren haben die teilnehmenden Städte und Gemeinden täglich abwechslungsreiche Rad-Events im Aktionszeitraum auf die Beine gestellt.

„Auch im kommenden Jahr wird sich der Ortenaukreis vom 1. bis 21. Mai erneut an der Aktion Stadtradeln beteiligen und freut sich, wenn die Ortenauerinnen und Ortenauer wieder erneut kräftig strampeln“, kündigt das Landratsamt in der Mitteilung an. Für Auskünfte steht die Tourismusabteilung des Ortenaukreises per E-Mail an tourismus@ortenaukreis.de zur Verfügung. Die Kampagne „Stadtradeln“ ist ein deutschlandweiter Fahrradwettbewerb des Klima-Bündnisses und wird von der Initiative „Radkultur“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg gefördert. Während des Wettbewerbes soll in drei Wochen möglichst viel Fahrrad gefahren und es sollen so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.