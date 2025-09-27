Bundesweit mobilisiert: Viele Tausend in Berlin gegen Gaza-Krieg auf der Straße

Ein Bündnis von etwa 50 Organisationen hat zu Protesten gegen die israelische Kriegsführung aufgerufen. Ihre Forderungen richten sich auch an die Bundesregierung.
Berlin - Viele Tausend Menschen haben in Berlin gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen protestiert. Am frühen Nachmittag versammelten sich nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Roten Rathaus zu einer Demonstration, die zu einer Kundgebung am Großen Stern im Tiergarten führen soll.