Forschung, Pädagogik und Praxis: In Schramberg-Heiligenbronn entwickelte sich Taubblindheit in nur 25 Jahren zu einem spezialisierten Fachbereich.
Taubblindheit ist eine besondere Form der Beeinträchtigung. Dank spezifischer Diagnostik und Pädagogik bieten sich Menschen mit Taubblindheit heute weitaus bessere Möglichkeiten zur Entwicklung und Teilhabe als noch vor 25 Jahren. Damals startete der Bereich Taubblindheit der Stiftung St. Franziskus in Schramberg-Heiligenbronn offiziell. Er bewirkte wegweisende Entwicklungen in diesem noch jungen Fachgebiet. Sie haben Heiligenbronn auch international bekannt gemacht.