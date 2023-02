1 Nach dem Zusammenstoß sind beide Fahrzeuge völlig demoliert. Foto: Heidepriem

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 5502, unweit des Schotterwerks. Laut Polizei geriet ein 57-jähriger Autofahrer, der in Richtung Bochingen unterwegs war, mit seinem Ford Kuga auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte er frontal mit einem Mercedes Sprinter der Bundeswehr zusammen. Durch die immense Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Ford herausgerissen.

Fahrer muss befreit werden

Im Sprinter wurde der 29-jährige Beifahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr Bochingen musste mit 20 Einsatzkräften anrücken, um den Soldaten aus dem Fahrzeug zu retten. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch beim Fahrer des Ford Kuga und beim 21-jährigen Fahrer des Bundeswehrfahrzeugs gingen die Rettungskräfte zunächst von schweren Verletzungen aus. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Bei den anschließenden Untersuchungen im Krankenhaus bestätigten sich diese Befürchtungen allerdings nicht. Auch der 29-Jährige Soldat kam mit leichten Verletzungen davon.

Feldjäger ermitteln

Da Soldaten der Bundeswehr bei dem Unfall beteiligt waren, rückte auch die Militärpolizei zur Unfallstelle aus – zwei Feldjäger waren rasch vor Ort. Später traf noch ein weiterer Transportwagen mit Feldjägern ein. Die Pressestelle der Streitkräftebasis in Bonn wollte auf Anfrage unserer Redaktion keine näheren Angaben zu dem Einsatz machen.

Der Kreis Rottweil fällt in den Zuständigkeitsbereich des Feldjägerdienstkommandos in Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen). Bundesweit gibt es 23 solcher Einrichtungen, die mit Polizeirevieren vergleichbar sind. Zu den Aufgaben der Militärpolizei gehören unter anderem die Aufklärung von Straftaten gegen die Bundeswehr oder disziplinarische Ermittlungen bei Verstößen von Soldaten. Auch bei Großschadensereignissen, wie dem Absturz militärischer Flugzeuge, werden die Feldjäger hinzugerufen.

Straße mehrere Stunden gesperrt

Doch auch die Ermittlung bei Verkehrsunfällen mit Bundeswehr-Beteiligung fällt in den Aufgabenbereich der Feldjäger, wie Nicole Minge, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz erklärt. In solchen Fällen müsse die Militärpolizei hinzugerufen werden. Die Feldjäger der Bundeswehr führen eigene Ermittlungen durch, bei denen sie sich mit der Polizei abstimmen, so Minge. So konnte auch am Donnerstagmorgen beobachtet werden, wie die Feldjäger den Unfall fotografisch dokumentierten.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Straße für mehrere Stunden vollständig von der Polizei und der Straßenmeisterei Rottweil gesperrt werden. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20 000 Euro.