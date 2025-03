GVV Oberes Schlichemtal Ein Eigentümerwechsel des Gebäudes ist vom Tisch

Das Verwaltungsgebäude des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal (GVV) in der Schömberger Schillerstraße bleibt in Eigentum des GVV. Das hat der Verwaltungsrat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag beschlossen.