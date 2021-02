Bundeswehr testet auf Corona Soldaten unterstützen Königsfelder Altersheim

Drei Wochen lang – der Einsatz ist laut Weymann befristet bis zum 12. Februar – leben und arbeiten nun zwei Soldaten in Königsfeld. Der Kostenfaktor liegt dabei laut Verteidigungsministerium bei null. Die zuständige Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer habe bereits betont: "Die Bundeswehr wird keine Rechnung stellen."

Mein Soldat, dein Soldat, unser Soldat?

Unterstützung zum Nulltarif – das klingt zu schön, um wahr zu sein. Warum nehmen also nicht mehr Pflegeeinrichtungen im Landkreis die Unterstützung in Anspruch? Laut Weymann hätten zwei Umstände einige Kollegen abgeschreckt: Zum einen hatte es im Vorfeld darüber Diskussionen gegeben, dass sich Einrichtungen Soldaten teilen müssten. Im Falle des CBH hätte man, so der Heimleiter, Absprachen mit einer Pflegeeinrichtung in Niedereschach treffen müssen. "Mit dieser Idee hat es angefangen und dann sind viele abgesprungen", erklärt er. Denn in diesen Fällen wäre es auch um Fragen wie Fahrtkosten und Organisation gegangen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt das Landratsamt, dass anfangs 18 der insgesamt 31 Einrichtungen Bedarf angemeldet hatten. In der Folge habe man 21 Soldaten angefordert. "In den größeren Einrichtungen sind zwei Soldaten, in den kleineren Einrichtungen ist jeweils einer eingeteilt", so die gemeinsame Antwort der Kreisbehörde und der Bundeswehr. Keiner sei in mehreren Einrichtungen gleichzeitig tätig, wie offenbar anfangs angedacht.

Eine weitere Hürde war laut Weymann die Bürokratie. Denn die Bundeswehr verlangt vor Einsatz der Soldaten einen Haftungsausschluss, den es zu unterschreiben gilt. "Ich finde das in Ordnung, wir haben ihn ja auch unterschrieben. Aber einige hat das eben irritiert", sagt er.

Im Laufe des Prozesses zogen laut Landratsamt vier Einrichtungen, die bereits eine Anfrage gestellt hatten, ihren Bedarf zurück. Mittlerweile verteilen sich also die 21 Soldaten auf 14 Pflegeheime.

Folgeantrag ist laut Berlin möglich

In Königsfeld hat man sich dazu entschieden, diese nur bei der Testung der Besucher, nicht aber der Bewohner einzusetzen. "Manche sind sehr skeptisch und ängstlich", erklärt Weymann. Deshalb kümmern sich bekannte Gesichter um die Senioren, damit sich diese wohler fühlen.

Neben den Besuchern müssen auch die Mitarbeiter regelmäßig getestet werden. Der Heimleiter setzt hierbei auf die Freiwilligkeit seiner Angestellten, wenngleich er ihnen bei einer Verweigerung auch mit arbeitsrechtlichen Schritten drohen könnte. "Aber ich sanktioniere ja nicht meine Pflegemitarbeiter, ich bin ja nicht wahnsinnig", kommentiert er diese Möglichkeit. "Ich bin um jeden froh, der arbeiten kommt."

Langweilig wird es den Soldaten, die im Eingangsbereich ihren Posten bezogen haben, nicht. Zwischen drei und 30 Untersuchungen führen sie je nach Besucherauflauf täglich durch. "Die Soldaten der Bundeswehr wurden im Rahmen einer Schulung im Landratsamt so geschult, dass sie die Tests fachgerecht anwenden können", betont Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes.

Um sie zu schützen, gibt es bestimmte Sicherheitsrichtlinien. "Grundsätzlich arbeiten alle Soldaten, die in Pflegeheimen eingesetzt sind, mit FFP2-Maske, Schutzbrille, Schutzanzug und Handschuhen", so Frank. "Sie werden mindestens alle zwei Tage selbst getestet. Des Weiteren besteht kein Kontakt zwischen den Bewohnern der Pflegeheime und den Soldaten."

Im CBH hat man mit dem Bundeswehr-Modell bisher gute Erfahrungen gemacht. "Die Akzeptanz ist groß", sagt Weymann. "Das sind wirklich zwei sehr empathische, nette junge Männer."

Warum werden die Soldaten also nicht dauerhaft eingesetzt? Die zeitliche Begrenzung ist laut dem Verteidigungsministerium ganz bewusst gewählt. "Sinn und Zweck ist es, dass die Kreise auch zivile Freiwillige ausbilden lassen, damit diese die Pflege vor Ort unterstützen", erklärt ein Sprecher. Man wolle damit also die Zeit überbrücken, die für die Ausbildung anderer Kräfte nötig ist.

Sollte das bis Mitte Februar nicht klappen, so heißt es aus Berlin, könne ein Folgeantrag gestellt werden. "Sehr gut möglich" sei dann, dass der Einsatz im Altersheim verlängert werde. "So lange wir Ressourcen haben, werden wir auch unterstützen", betont der Sprecher. "Aber die Kommunen und Länder sind in der Verpflichtung, auch ihren Beitrag zu leisten."