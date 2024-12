1 So sollen die Teleskopsysteme der Bundeswehr bei Meßstetten nach ihrer Erbauung aussehen (Archivfoto). Foto: Firma Baader

Zwei Teleskop-Systeme will die Bundeswehr auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes bei Meßstetten aufbauen – nun steht fest, wann der Bau beginnt.









Zwei Weltraum-Teleskope will die Bundeswehr am Standort Meßstetten errichten lassen. Mit deren Bau soll – je nach Wetterlage – am 7. Januar 2025 begonnen werden, teilt ein Sprecher des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz mit.