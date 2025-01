Bundeswehr-Sporthalle in Donaueschingen: Ab Dezember soll hier trainiert werden

1 Kasernenfeldwebel Alexander Sude (links) und Kasernenkommandant Tobias Lang vor der neuen Bundeswehr-Sporthalle. Dort soll voraussichtlich ab Jahresende trainiert werden. Foto: Daniel Vedder

Der Bau am Hindenburgring schreitet voran. Aktuell passiert viel im Inneren des Gebäudes. Auch Vereine sollen später von der großen Halle am Hindenburgring profitieren. Das Interesse ist schon jetzt enorm – auch beim Turnverein.









Bagger schaufeln in den Ruinen einer abgerissenen Lagerhalle nahe des Stabsgebäudes in der Friedhofstraße. Etwa 100 Meter entfernt steht der Beton-Rohbau eines neuen Gebäudes und auch am Hindenburgring, wo hinter den Zäunen einst eine Unterkunft der französischen Truppen stand, ragt heute eine von Baugerüsten umgebene große Halle in die Höhe.