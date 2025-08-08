Bundeswehr: Schutz systematisch abgeschafft

Das Luftabwehrraketensystem Patriot gilt als Herzstück der deutschen Luftverteidigung. Von einst 36 Systemen wurde der Bestand auf neun reduziert. Mit verheerenden Folgen.
Das US-Luftabwehrsystem Patriot gilt als eine der modernsten Waffen, um ballistische Raketen, Marschflugkörper, Kampfflugzeuge und Drohnen abzufangen. Die Luftwaffe führte das Waffensystem ab 1989 in ihren zwölf Flugabwehraktenstaffeln ein. Seitdem hat Deutschland immer wieder Patriot in anderen Ländern stationiert, um diese zu schützen. So zwischen 2012 und 2016 in der Türkei zum Schutz gegen mögliche syrische Luftangriffe. 2022 in der Slowakei bis September 2024 als Reaktion auf die Ausdehnung des russischen Angriffskriegs auf die ganze Ukraine. Sowie aus demselben Grund bis heute in Polen. Die ukrainischen Streitkräfte setzen das Waffensystem Patriot seit 2022 sehr erfolgreich vor allem gegen russischen Marschflugkörper, Raketen und Drohnen ein. Das Land hat von allen Staaten, die Patriot nutzen, die größte Erfahrung mit dem System.