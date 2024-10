Bundeswehr in Stetten a. k. M.: Horst Dombrowski ist gestorben

1 Horst Dombrowski ist 85-jährig gestorben. Foto: Susanne Grimm/Susanne Grimm

Oberstleutnant a.D. Horst Dombrowski ist im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.









Der ehemalige Berufssoldat Horst Dombrowski wurde am 8. Juli 1939 in Berlin geboren – seine ersten Kindheitserlebnisse waren die zahllosen Bombennächte in den Luftschutzkellern. Als Fünfjähriger erlebte er mit, wie ein durch Bomben verursachter Feuersturm das ganze Stadtviertel vernichtete. Ein weiteres aufwühlendes Erlebnis hat ihn so geprägt, dass er sich später für den Beruf des Soldaten entschied: Nach einer der Bombardierungen fand sich das Kind in einem Graben zwischen Trümmern wieder – es war ein Soldat, der ihn dort entdeckte und herauszog.