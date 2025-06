Bundeswehr in Donaueschingen

Foto: Denise Kley







Sie sind wohlbehalten zurück: Die zweite Rotation des Jägerbataillons 292 wird bei einem Rückkehrappell am Dienstag, 17. Juni, vor dem Fürstlich Fürstenbergischen Schloss in Donaueschingen von rund 100 Bürgern, Angehörigen und Schaulustigen in Empfang genommen. 13 Monate waren Einsatzkräfte des Jägerbataillons im Kosovo stationiert.