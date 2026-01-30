Bundeswehr in Deutschland: Schleichende Militarisierung​

Zum Thema Aufrüstung und zu den Einsätzen der Bundeswehr hat unser Leser Georg Pappe aus Hechingen einen Leserbrief verfasst.

Von 1945 bis 1995 hielt sich Deutschland an den edlen Grundgedanken „Nie wieder Krieg“. Mit der Bombardierung von Bosnien 1995 und dem Angriffskrieg auf Serbien 1999 änderte sich alles. In diesen beiden Kriegen fanden die ersten Out-of-Area-Einsätze der Nato mit Beteiligung der Bundeswehr statt, die Nato verwandelte sich von einem Verteidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis ohne Mandat des Uno-Sicherheitsrates.

Das Nato-Bombardement dauerte 78 Tage. Nach Angaben von Daniela Dahn, freie Schriftstellerin und Gründungsmitglied des „Demokratischen Aufbruchs“, führten die Nato-Bomber unvorstellbare 38.000 Luftangriffe hauptsächlich auf zivile Ziele in Serbien durch. Begründet wurde der Angriff auf Restjugoslawien mit der Absicht, ein Genozid im Kosovo zu verhindern und das Land von den Nazis zu befreien.

Wenige Tage später folgte die „Zeitenwende“

In den folgenden Jahren nach 1999 beteiligte sich die Bundeswehr an verschiedenen Auslandseinsätzen, insbesondere an dem bedeutenden Einsatz in Afghanistan, der unrühmlich und chaotisch endete. Am 24. Februar 2022 begann der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wenige Tage später folgte die „Zeitenwende“, die den fundamentalen Wandel in der deutschen Außen-, Sicherheits- und Energiepolitik bezeichnet. Seitdem hat sich unsere Gesellschaft gravierend verändert.

Für die Theologin Margot Käßmann gibt es verschiedene Anzeichen für eine schleichende Militarisierung. Dies zeigt sich in der Sprache. Begriffe wie „Helden“, „der Feind“, „Blutzoll“, „Tapferkeit“, „Ehre“, „kriegstüchtig“, „kriegsmüde“ gehören inzwischen zum alltäglichen Sprachgebrauch in den Medien. Verteidigungsminister Pistorius fordert den ungehinderten Zugang von Jungoffizieren zu Schulen, um Jugendlichen den Dienst in der Bundeswehr schmackhaft zu machen.

Zum 1. Januar 2026 trat das neue Wehrdienstgesetz in Kraft

Mit der Reform der Schuldenbremse stehen Gelder in unbegrenzter Höhe für eine beispiellose Aufrüstung zur Verfügung. Davon profitiert in erster Linie die Rüstungsindustrie. Bei Waffen- und Rüstungsexporten gehört Deutschland zu den fünf weltweit größten Exporteuren. Zum 1. Januar 2026 trat das neue Wehrdienstgesetz in Kraft. Ab 2026 sollen wieder landgestützte US-Raketen in Deutschland stationiert werden. Mit nuklear bestückbaren Marschflugkörpern und Hyperschallwaffen kann dann Moskau erreicht werden. Keine Rede mehr von Abrüstung, Rüstungskontrollen und friedlicher Koexistenz. Es gilt „das Recht des Stärkeren“.​

Ich frage mich: Haben wir nichts aus der Geschichte gelernt? Gilt weiterhin, was die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann geschrieben hat? „Die Geschichte lehrt unaufhörlich, aber sie findet keine Schüler.“

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.