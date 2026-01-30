Bundeswehr in Deutschland: Schleichende Militarisierung​

Zum Thema Aufrüstung und zu den Einsätzen der Bundeswehr hat unser Leser Georg Pappe aus Hechingen einen Leserbrief verfasst.
Von 1945 bis 1995 hielt sich Deutschland an den edlen Grundgedanken „Nie wieder Krieg“. Mit der Bombardierung von Bosnien 1995 und dem Angriffskrieg auf Serbien 1999 änderte sich alles. In diesen beiden Kriegen fanden die ersten Out-of-Area-Einsätze der Nato mit Beteiligung der Bundeswehr statt, die Nato verwandelte sich von einem Verteidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis ohne Mandat des Uno-Sicherheitsrates.