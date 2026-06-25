Bundeswehr in Calw: Stören die Windräder das Kommando Spezialkräfte?

Die geplanten Windräder im Lindenrain stünden in direkter Nachbarschaft zum KSK. Wir haben nachgefragt, ob die Anlagen die Elite-Soldaten bei Übungsflügen stören könnten.

Im Lindenrain könnten bald bis zu acht Windräder stehen. Möglich machen das zwei Entscheidungen: Zum einen hat der Regionalverband Nordschwarzwald dort Windkraftvorranggebiete ausgewiesen. Zum andern haben Calw, Gechingen und Wildberg – das sind die Anrainerkommunen – mit dem Windkraftunternehmen Alterric einen Vertrag abgeschlossen. Das Unternehmen mit einer Zweigstelle in Herrenberg will die Anlagen bauen und betreiben.

„Die Gesamtleistung der geplanten acht Anlagen beträgt bis zu 54,4 Megawatt“, schreibt die Firma auf ihrer Internetseite. Die Anlagen seien je knapp 267 Meter hoch. Der Bau beginne Anfang 2027, der Betrieb dann im Jahr 2029.

Nicht alle sind erfreut über diese Pläne. In den Anrainerkommunen gründeten sich nach Bekanntwerden der Verträge Bürgerinitiativen gegen den Windradbau. Es gab Info-Abende, Mahnwachen, Unterschriftensammlungen, um eine Bürgerentscheid zu erzwingen – was letztlich scheiterte.

Die Gegner bringen vielerlei Argumente vor, manche mehr, manche weniger stichhaltig. Eine Frage, die immer wieder aufkommt, ist aber, ob die Windräder nicht das benachbarte Kommando Spezialkräfte (KSK) stören. Immerhin starten die Elite-Soldaten dort mit ihren Helikoptern zu Übungsflügen. Deren Route führt oft über den Lindenrain hinweg.

Auch als Fallschirmspringer landen die KSK-Soldaten in der Nähe der bis zu acht geplanten Windräder.

Wurde das KSK gefragt?

Kurz gesagt: Ja. „Im Rahmen eines frühzeitigen Austauschs mit der Bundeswehr wurden die Belange der nationalen Sicherheit, einschließlich der militärischen Hubschraubertiefflugkorridore als Ausschlusskriterium im Planungskonzept für die vorliegende Planung berücksichtigt“, erklärt Sascha Klein, der Direktor des Regionalverbands Nordschwarzwald. Liegenschaften der Bundeswehr und Flugkorridore inklusive eines Vorsorgeabstands seien also von vornherein als Windkraftvorranggebiete ausgeschlossen worden.

Das KSK hat der Regionalverband allerdings nicht direkt gefragt. Jedoch konnte sich das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) – das ist die zuständige Behörde für solche Themen – im Rahmen der Offenlage der ersten Pläne 2024 äußern. Die Behörde wies auf die militärischen Bedürfnisse hin. Laut Klein hätten die Äußerungen aber noch keine Rolle gespielt. Diese Themen würden erst in einem konkreten Genehmigungsverfahren relevant.

Klein sagt auch, dass sich das BAIUDBw bei der zweiten Offenlage 2025 nochmals geäußert habe. „Eine abschließende Prüfung der Verteidigungsbelange sind in der Regel erst nach Vorlage konkreter Daten wie Standortkoordinaten, WEA-Typ beziehungsweise Bauwerk, Bauhöhe über Grund und Geländehöhe und Ähnliches möglich. Hierbei kann es zu Zustimmungen, Begrenzung der Bauhöhen sowie Auflagen, aber auch zu Ablehnungen von Windenergieanlagen (WEA) kommen“, zitiert er die Behörde. Auch hier verweist Klein auf eine spätere Relevanz im Genehmigungsverfahren.

Behindern die Windräder den Flugbetrieb?

Kurz gesagt: Nein. „Ob und inwieweit militärischer Luftverkehr durch geplante Windenergieanlagen beeinträchtigt wird, entscheidet das BAIUDBw in jedem Einzelfall auf der Grundlage einer gutachtlichen Bewertung des Luftfahrtamtes der Bundeswehr“, erklärt ein BUAIDB-Sprecher auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Das Luftfahrtamt habe aber festgestellt, dass die in Calw beantragten Anlagen „keine konkrete Gefahr für den militärischen Luftverkehr darstellen“, so der Sprecher weiter. Daher habe man dem Bau der Anlagen zugestimmt. Der militärische Flugraum beschränke sich auf „die Umrandung der Liegenschaft“, also der Kaserne und des Standortübungsplatzes. Die geplanten Windräder befänden sich ja außerhalb dieser Zone.

„Nach Rücksprache mit der Bundeswehr und dem KSK sowie allen weiteren Trägern öffentlicher Belange gehen wir aktuell von einer generellen Genehmigungsfähigkeit aller geplanten Windenergieanlagen aus“, gibt sich deshalb auch Alterric-Pressprecher Marko Rosteck optimistisch. Die Firma kann also mit ihren bisherigen Plänen weiterarbeiten.