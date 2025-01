Bundeswehr: Habeck für deutliche Steigerung von Verteidigungsausgaben

1 Grünen-Kanzlerkandidat Habeck hält eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent für nötig. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck will die deutschen Verteidigungsausgaben deutlich über das in der Nato vereinbarte Ziel hinaus steigern. "Nach Berechnungen von Experten sind in den nächsten Jahren etwa dreieinhalb Prozent unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung nötig. Das teile ich", sagte Habeck dem "Spiegel". "Wir müssen fast doppelt so viel für unsere Verteidigung ausgeben, damit Putin nicht wagt, uns anzugreifen. Wir müssen den Frieden sichern und weiteren Krieg verhindern."