Bundeswehr Brigachtal ist gegen Standortübungsplatz

Bürger befürchten viele Nachteile

In weniger als einer Stunde Fahrzeit ließen sich geeignetere Flächen erreichen, etwa auf dem Heuberg respektive der Schwäbischen Alb. Damit sei eine Erweiterung des Übungsplatzgeländes auf der Gemarkung Brigachtal nicht vordergründig zu rechtfertigen, heißt es im von Bürgermeister Michael Schmitt unterzeichneten Schriftsatz. Verwaltung und Gemeinderat machten eine ablehnende Haltung auch bei einem großen Teil der Bürgerschaft aus, dem Projekt könne daher auf Basis der dargestellten Sachlage nicht zugestimmt werden. Schwere Kettenfahrzeuge im Gebiet Weißwald und Ochsenberg, Übungsfeuer recht nahe bei Überauchen und Beckhofen, Beeinträchtigung von Natur und Naherholung, Wertminderung von Immobilien - all das will man in Brigachtal nicht hinnehmen.