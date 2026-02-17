Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat Calw besucht. Er sprach darüber, was das Land nicht aus den Augen verliere dürfen – und weshalb wir kriegstüchtig werden müssen.
Punkt 15 Uhr am Dienstnachmittag in der Calwer Aula, das Getuschel unter den 220 Calwer Besuchern wird leiser, „The Show Must Go on“ von Queen wird abgespielt – und SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode, SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch, und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) laufen in den Saal hinein. Nachdem der Bundesverteidigungsminister gerade mal eine Stunde zuvor das Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw besuchte, schaut er in der Aula vorbei.