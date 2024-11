Bundesverfassungsrichterin in Rottenburg: Nicht einmal 50 Prozent der Deutschen mit der Demokratie zufrieden

Bundesverfassungsrichterin in Rottenburg

1 Bundesverfassungsrichterin Christine Langenfeld hält einen Vortrag in der in der Stadtbibliothek in Rottenburg. Foto: Meinert

Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt – das ist ein Grund zum Feiern. Doch Bundesverfassungsrichterin Christine Langenfeld sieht durchaus auch Gefahren für die Demokratie. Ihre Rede in Rottenburg lässt aufhorchen.









Zunächst die gute Nachricht: 80 Prozent der Menschen in Deutschland meinen laut Umfragen, dass sich das Grundgesetz bewährt habe, so Langenfeld. Doch dann kommt der Nachsatz: „Leider ist die Zustimmung für die Demokratie als Staatsform nicht ganz so gut.“ Nicht einmal 50 Prozent der Deutschen seien mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden – im Osten seien es sogar lediglich 34 Prozent. Es handele sich „um eine echte Vertrauenskrise“. Ihr Fazit: „Das muss uns aufhorchen lassen.“