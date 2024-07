Bundesverfassungsgericht: Beschwerden gegen Mindestlohn in Yoga-Zentrum erfolglos

Beschwerden gegen Mindestlohn in Yoga-Zentrum erfolglos

1 Ein Yoga-Zentrum sollte einer Frau für ihre Arbeit Mindestlohn zahlen - und legte dagegen Verfassungsbeschwerde ein. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein Yoga-Zentrum bietet bundesweit Kurse und Weiterbildungen an. Es sieht sich als Religionsgemeinschaft - und will daher keinen Mindestlohn zahlen. Doch Verfassungsbeschwerden des Vereins scheitern.









Link kopiert



Karlsruhe - Ein Yoga- und Meditationszentrum ist mit Verfassungsbeschwerden am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Der Verein wollte sich dort gegen Urteile des Bundesarbeitsgerichts wehren, wonach zwei ehemaligen Vereinsmitgliedern für ihre Mitarbeit in dem Yoga-Ashram, einem spirituellen Rückzugsort, der Mindestlohn zusteht. Der Karlsruher Senat habe die Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, teilte das Gericht mit. Sie würden den gesetzlichen Darlegungsanforderungen nicht gerecht und es fehle an einem Annahmegrund, hieß es zur Begründung. (Az. 1 BvR 2244/23; 1 BvR 2231/23)