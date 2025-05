Die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Elke Bettecken am Muttertag im Alten Rathaus, wann denn sonst, wenn nicht an diesem Tag, waren sich Ehrengäste, Freunde und Bekannte einig.

Ihr langjähriges Engagement zum Wohle der Mitmenschen geht über das politische Engagement hinaus, zwei Linien, die sie miteinander zu verknüpfen wusste und weiß.

Diesbezüglich kennt man sie als Kreisrätin, ein Amt, das sie mit einer zehnjährigen Unterbrechung seit 1989 ausübt und bei den Wahlen meist als Stimmenkönigin hervorgeht.

Lorek lobt Engagement

Kommunale Ämter auszuüben sei in einer Zeit zunehmender Verrohung der Gesellschaft nicht mehr so selbstverständlich, sagte Staatssekretär Siegfried Lorek in der Laudatio.

Beim Roten Kreuz bringt sich Elke Bettecken seit ihrem achten Lebensjahr ununterbrochen ein in vielerlei Hinsichten ein. Mit ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester wurde ihre Leidenschaft zum Beruf und zur Berufung. Denn neben ihrem „normalen“ Beruf engagiert sie sich sei Jahrzehnten in der Hilfe für Kinder mit Diabetes und deren Familien. Eine mittlerweile behandelbare Krankheit, wenn sie rechtzeitig erkannt und behandelt wird.

So vielfach ist sie engagiert

Als Diabetes-Beraterin beim Schwarzwald-Baar-Klinikum, für die Stiftung ProKids oder seit 2006 auch als Diabetes-Nanny für die Dianino-Stiftung hat sie ein breit gestreutes Betätigungsfeld.

Das Projekt „Diabetes-Nanny“ hat sie mit einer Kollegin ins Leben gerufen und ist mittlerweile ein wichtiger Baustein in der Diabetesversorgung in Deutschland. Eingesetzt hatte sie sich auch bei der Einrichtung einer Baby-Klappe in VS. Als Erste-Hilfe-Ausbilderin bei Roten Kreuz war sie maßgeblich am Aufbau und der kontinuierlichen Erweiterung des Kursangebots im Bereich Erste Hilfe am Kind beteiligt.

Es war die Familie, die ihr den Rücken für ihre Tätigkeiten freihielt, betonte Elke Bettecken. Von den Geholfenen seien es die kleinen Zeichen, die Mut machen. Die Laudationes auf die zu Ehrende kamen von Oberbürgermeister Jürgen Roth und Staatssekretär im Ministerium für Justiz und Migration Baden-Württemberg Siegfried Lorek.

Große Gratulantenschar

Neben zahlreichen Anwesenden aus der Lokalpolitik auch die Landtagsabgeordnete Martina Braun und Kanzleramtsminister Thorsten Frei. Musikalisch gestaltete das Duo Klarisma der Musikakademie den Festakt.