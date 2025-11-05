Bundesteilhabegesetz: Ortenauer Sozialausschuss stimmt für Resolution gegen ausufernde Kosten

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes belastet den Kreishaushalt. Der Sozialausschuss hat eine Resolution auf den Weg gebracht, die eine „grundlegende Reform“ fordert.
Zu komplex, zu bürokratisch, zu ineffizient und zu teuer – das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sei in seiner aktuellen Umsetzung „ein Paradebeispiel für gut gemeinte, aber schlecht gemachte Gesetzgebung“. Das schreibt CDU-Fraktionschef Philipp Saar in der von ihm eingebrachten Resolution. Grundlegende Reformen des Sozialstaats seien „dringend erforderlich“. Über die Resolution stimmte der Sozialausschuss des Kreistags am Dienstagnachmittag ab.