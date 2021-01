Bundestagwahl 2021 Schramberger Mirko Witkowski will für SPD nach Berlin

Mit der Wahl in Trossingen ist Witkowski Direktkandidat für die SPD im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Witkowski, gelernter Journalist, ist 52 Jahre alt, verheiratet, gemeinsam mit seiner Frau Tanja hat er einen elfjährigen Sohn. Jetzt wartet er auf den "Listenparteitag" zur Aufstellung der baden-württembergischen SPD-Landesliste für die Zweitstimmen. Er ist für den 24. Januar angesetzt und muss auch als Präsenzveranstaltung stattfinden. Eine Findungskommission aus SPD-Landesvorsitzendem, Sprecher der baden-württembergischen Landesgruppe im Bundestag und einem Vertreter pro Regierungsbezirk erarbeitet einen Vorschlag, über den die Delegierten dann abstimmen.

Auf der Nominierungsversammlung in Trossingen hatte Witkowski mit einer engagierten und leidenschaftlichen Bewerbungsrede überzeugt: Schon mit 16 schloss er sich der SPD an. Als direkte politische Vorbilder hatte er vor allem die Verwandten mütterlicherseits, allesamt überzeugte und aktive Sozialdemokraten. Der Zivildienst in der nächtlichen Betreuung Pflegebedürftiger prägte ihn nach dem Abitur: "Kein verlorenes Jahr, sondern ein unglaublicher Gewinn", betont Witkowski. In den Jahren danach bis heute folgte ein ehrenamtliches Engagement im SPD-Ortsverein und -Kreisverband sowie bei der AWO und dem Stadtverband Soziales Schramberg.

Sozial und ökologisch

Politisch macht sich Witkowski für eine "soziale und ökologische Marktwirtschaft" stark. Wirtschaft sei kein Selbstzweck, sondern dem Gemeinwohl verpflichtet. "Ein guter Lohn ist wichtig, um später eine Rente zu bekommen, die ein Leben in Würde ermöglicht".

Und was die Umwelt betreffe, müsse man so wirtschaften, dass auch die Enkel noch gut leben können. Witkowski ist überzeugt, dass das heutige kapitalistische Wirtschaftssystem nicht auf Dauer funktionieren wird: "Die Wirtschaft muss demokratisiert und Beschäftigte in und an den Unternehmen mehr beteiligt werden".

15 Jahre ist es her, dass mit Klaus Kirschner aus Oberndorf ein SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen kam. Witkowski hat zu dessen Zeit im Bundestag ein Praktikum im Wahlkreisbüro in Rottweil und in späteren Jahren die Öffentlichkeitsarbeit für ihn gemacht. Seit Juli 2020 arbeitet Witkowski in Vollzeit im Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner in Emmendigen. "Da bekomme ich hautnah mit, wie die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten aussieht", erzählt Witkowski.

Spannende Monate kommen auf ihn zu: 2021 ist ein Doppelwahljahr. Am 14. März findet die Landtagswahl Baden-Württemberg statt. Ein normaler Wahlkampf wird bis dahin wegen der Kontaktbeschränkungen nicht möglich sein. "Aber vielleicht sind ab Frühjahr wieder Veranstaltungen draußen machbar", hofft Witkowski mit Blick auf den Bundestagswahlkampf.